Marcel Keizer: "Não fiz nada. Treinamos e divertimo-nos no treino"

Em antevisão ao jogo do Sporting frente ao Aves, Marcel Keizer salientou que espera um jogo difícil frente à equipa de Vila das Aves e sublinhou que "ainda é muito cedo" para falar de títulos.

"Penso que o Aves é uma equipa muito compacta, forte defensivamente e na transição para o ataque. Tem jogadores perigosos e muito rápidos. Temos de ser bons para marcar e não sofrer. Vai ser um jogo difícil. Queremos mostrar coisas boas aos nossos adeptos, mas a derrota do ano passado não é importante neste momento. Este é um jogo do campeonato que queremos ganhar", começou por dizer o holandês.

Keizer, que desde que assumiu o comando técnico do Sporting somou apenas triunfos, disse ainda que o mérito é do plantel e que os atletas se têm divertido no treino.

"O que fiz? Não fiz nada. Treinamos e divertimo-nos no treino. Mas treinamos duro, sempre focados no treino e nos jogos que aí vêm. Temos boa qualidade não só no onze, mas no plantel. E há jogadores que querem entrar. Não é nada de especial, temos bons jogadores que gostam de jogar bom futebol e espero que possamos continuar. Nos últimos três jogos jogámos um futebol ofensivo, mas também defendemos muito bem. Os jogadores jogaram bem e divertiram-se no campo, e isso é importante", disse, salientando que ainda "é muito cedo para falar de títulos".

"Penso que temos de fazer progressos com a equipa e com os jogadores. Os primeiros três jogos foram bons, amanhã poderemos ver como estamos, mas é muito cedo para falar de títulos. Prefiro falar sobre bom futebol e como estamos no campo coletivamente. Isso é que é importante agora", concluiu.

O Sporting recebe o Aves este domingo, a partir das 20 horas.