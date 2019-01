Marcel Keizer: "Neste momento, o VAR não é bom o suficiente"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do encontro com o Braga, que o Sporting venceu nas grandes penalidades, Marcel Keizer considerou que os leões "não fizeram um jogo de grande qualidade".

"Talvez seja um resultado justo, mas não fizemos um jogo de muita qualidade. Conseguimos fazer melhor. O Braga esteve melhor nos primeiros dez minutos, com algumas ocasiões, depois reentramos, o jogo equilibrou-se e apareceram oportunidades para os dois lados. Mas acho que ambas as equipas podem fazer melhor", começou por dizer o treinador dos leões, considerando que o VAR precisa de melhorias.

"É difícil falar do VAR. Toda a gente tem de se acostumar a ele, mas todos sabemos que há problemas. É preciso melhorar e, neste momento, o VAR não é bom o suficiente para mim. Final? O F. C. Porto é uma grande equipa, está em primeiro lugar, está na Liga dos Campeões... Agora vamos descansar e treinar um bocadinho. Não me quero queixar do calendário, é o que é. Vamos jogar no sábado e vamos fazer o nosso melhor", concluiu Keizer.