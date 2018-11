Marcel Keizer, pastel de nata e "bom futebol"

Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Na primeira conferência de imprensa como treinador do Sporting, para lançamento do jogo deste sábado, para a Taça de Portugal, Marcel Keizer provou a típica nata. E já deixou o universo leonino a salivar: "Quero uma equipa a jogar bom futebol".

Marcel Keizer entra em ação este sábado, em Viseu, em jogo dos 1/16 de final da Taça de Portugal, com um adversário do Campeonato de Portugal. "O Lusitano de Vildemoinhos? Não, não conhecia, mas já vimos pelo menos um par vídeos para analisar a equipa deles. Vamos estar preparados", disse o treinador holandês, recebido na primeira conferência de Imprensa com a especial hospitalidade de um jornalista brasileiro, que lhe ofereceu uma pastel de nata. Marcel não se fez rogado, provou e aprovou a típica doçaria portuguesa.

Segue-se o mais importante, o futebol, num clube que tem vivido momentos conturbados fora dos relvados. O treinador holandês já diz que quer vedar o balneário: "Claro que sei e que sabemos do que se passa, mas eu só falo de futebol com os meus jogadores e eles também só se interessam por futebol e pelos jogos. Isso é que interessa", afirma Keizer.

O sucessor de José Peseiro está "ansioso por começar", seja com que estratégia for. "4-3-3? Sim, é esse o meu esquema favorito. Mas há alternativas", disse Keizer.

Conciso e curto nas respostas, o holandês também não se furtou a nenhuma questão nem fez a habitual caixinha dos colegas portugueses. "O Montero, o Ristovski e o Raphinha permanecem em recuperação. Não vão poder jogar com o Vildemoinhos", disse Keiser.