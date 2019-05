Marcel Keizer: "Queremos ganhar este jogo por nós"

Luís Antunes Hoje às 14:13 Facebook

Marcel Keizer assumiu, ao princípio da tarde desta sexta-feira, em Alcochete, uma posição neutral na eventual interferência leonina na questão do título caso vença o clássico de amanhã com o F. C. Porto no Dragão. Bas Dost não pode jogar 90 minutos





"Não prefiro nada. Os dois clubes (F.C. Porto e Benfica) ainda lutam pelo título. Temos de fazer o nosso trabalho que é o de ganhar todos os jogos. É o ultimo encontro da Liga e queremos vencê-lo por nós", assumiu o técnico holandês.



O responsável assume que o embate da final da Taça de Portugal será "mais importante" para o seu conjunto e desvaloriza a possibilidade de Bruno Fernandes lutar ainda pelo titulo de melhor marcador.



"Não é importante para mim que possa ser o melhor marcador nem para Bruno Fernandes. Importante é que que toda a gente esteja preparada para a final da Taça. Há jogadores que precisam de descansar e outros de continuar a jogar para ganhar ritmo. Amanhã veremos quem necessita de ritmo e de descanso. ", sublinhou.



O técnico não levantou o véu sobre alterações que tenciona fazer mas deixou duas certezas. Bas Dost "não está ainda preparado para aguentar noventa minutos" mas pode fazer dupla com Luiz Phelyppe no duelo no Jamor.





Doumbia, tendinopatia e Francisco Geraldes, traumatismo na coxa, juntam-se a Battaglia, ainda lesionado, no lote de indisponiveis. Coates e Ristovski (castigados) e Miguel Luís convocado para a seleção de sub-20 também estão de fora.