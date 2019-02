Marcel Keizer: "Sabemos o que temos de fazer. Não vai ser fácil"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:13 Facebook

Marcel Keizer considerou que o Sporting não terá uma tarefa fácil esta quinta-feira, frente ao Villarreal, na segunda mão dos 16 avos da Liga Europa.

Depois da vitória frente ao Braga segue-se agora o Villarreal. Os leões perderam 1-0 na primeira mão mas Marcel Keizer considerou que o novo sistema de equipa está a correr "bem", ainda que não espere uma tarefa fácil.

"Começámos com um sistema em que vencemos todos os jogos, mas depois começou a correr mal. Por isso mesmo, avaliámos como estava a equipa e colocámos um novo sistema. Correu bem e tivemos um bom resultado. O mais importante não é a tática, são os resultados", começou por dizer, garantindo não temer a equipa espanhola.

"Tenho a tática na minha cabeça mas não posso revelar. Para mim, o mais importante são os jogadores e que eles se sintam confortáveis. Também é importante ver os jogadores que podem, ou não, precisar de descanso, devido ao número elevado de jogos que temos. Ataque do Villarreal? Não temo mas respeito. Também conseguiu um bom resultado com o Sevilla, depois do encontro connosco. A equipa espanhola consegue jogar bem com posse de bola. Vai ser difícil defender bem para depois partir para o ataque", concluiu.

O Sporting defronta, esta quinta-feira em Espanha, o Villarreal em jogo da segunda mão dos 16 avos da Liga Europa. O pontapé de saída está marcado para as 17.55 horas.