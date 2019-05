Marcel Keizer: "Vai ser um grande dia"

JN Hoje às 18:23 Facebook

Marcel Keizer chegou ao Sporting com a temporada a decorrer e pode, este sábado, conquistar o segundo troféu ao serviço do clube de Alvalade. Após ter ganho a Taça da Liga frente ao F. C. Porto, o treinador holandês quer agora levantar a Taça de Portugal perante o mesmo adversário.

"Sinto-me bem em estar aqui. Vai ser um grande dia para os jogadores, treinadores e adeptos. É o quarto jogo com o F. C. Porto esta época, um deles foi numa final. Sabemos que uma final é sempre diferente e podemos esperar duas equipas que vão fazer tudo para ganhar. Todos os jogos contra o F. C. Porto são muito difíceis e desta vez vai ser igual", afirmou Marcel Keizer, em conferência de imprensa.

"Estamos preparados para tudo, não só para as grandes penalidades. Vamos dar o nosso melhor neste jogo especial", acrescentou.

A semana do Sporting ficou marcada pela detenção de Wendel pelo facto de ter sido apanhado a conduzir sem carta de condução. Marcel Keizer assegura que o incidente está ultrapassado e que o brasileiro pode ir a jogo.

"Ele está preparado. Cometeu um erro, mas o clube já resolveu isso e está pronto para jogar", disse, não se mostrando preocupado com as ausências por castigo de Borja e Ristovski. "Temos outros jogadores no plantel, por isso não estou preocupado".