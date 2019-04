Marcel Keizer: "Vitória devia ser mais expressiva"

JN Ontem às 22:24 Facebook

Satisfeito com a vitória do Sporting sobre o Nacional, por 1-0, Marcel Keizer entende, no entanto, que os leões deviam ter ganho por uma margem mais confortável, uma vez que criaram várias situações de golo.

"Foi uma vitória curta. Podia e devia ter sido mais expressiva. Globalmente estivemos bem, mas falhámos muito quando chegámos ao último terço. Devíamos ter feito mais golos. É importante ganhar, mas queria que tivesse sido por mais", afirmou o treinador holandês.

Sobre o bom momento que o Sporting atravessa, Marcel Keizer lamenta as lesões que assolaram o plantel e revela estar contente pela forma como o grupo deu a volta à situação.

"Todas as equipas passam por períodos bons e maus. Claro que não pretendemos passar pelos maus, mas passámos e foi complicado por causa das lesões, mas agora estamos bem, felizes e a jogar bom futebol", destacou.

Recorde-se que com a vitória pela margem mínima na Madeira, o Sporting mantém o terceiro lugar mas aumenta, embora à condição, a vantagem sobre o Braga, quarto classificado, para seis pontos.