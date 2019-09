Marcelino corrido do Valência ao cabo de três jornadas

Hoje às 16:40 Facebook

Depois de Filó, de Silas e de Keizer, despedidos ao cabo de três jornadas, o exemplo português chega à liga espanhola. Marcelino já não é o treinador do Valência.

Através de um comunicado lacónico, o F.C. Valência anuncia a separação com o treinador, que estava no cargo desde maio de 2017. Com Marcelino, os "Ches" treinaram as duas últimas épocas no quarto lugar da liga espanhola.

A saída do treinador não espanta ninguém, vistos os conflitos públicos e notórios entre o treinador de 54 anos e o proprietário do Valência, Peter Lim, a propósito da política desportiva do clube.

Marcelino sai de cena com uma vitória, um empate e uma derrota. Albert Celades, de 43 anos, é apontado como favorito à sucessão.