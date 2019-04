Marcelo diz que Cássio ficou abalado com post de César Boaventura

José Pedro Gomes Hoje às 16:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-jogador do Rio Ave Marcelo foi ouvido, esta segunda-feira, no Tribunal de Esposende, como testemunha no processo que opõe o guarda-redes Cássio contra César Boaventura. O empresário não esteve presente na sessão por motivos pessoais.

Em causa está um post colocado pelo César Boaventura na rede social Facebook, em que, alegadamente o empresário de futebol acusa o guarda-redes de ter facilitado no duelo frente ao F. C. Porto, na época de 2016/17, que os vilacondenses perderam por 5-0.

O defesa brasileiro, ouvido por videoconferência, disse que o ex-companheiro de equipa ficou abalado com a publicação de César Boaventura.

"O post deixou o Cássio muito abalado e, alguns jogos depois, ouvia das bancadas chamarem-lhe corrupto e a abanarem-lhe com notas. Aconteceu em Guimarães e em Braga", disse Marcelo.

Marcelo, que atualmente representa o Chicago Fire, afirmou que Cássio é uma pessoa correta. "Não acredito que o Cássio tenha sido corrompido. É uma pessoa correta e que segue os princípios da igreja".

Na próxima sessão, que ficou marcada para 11 de abril, César Boaventura vai ser confrontado com uma recente entrevista dada a um canal de televisão nacional.