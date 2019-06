Hoje às 19:27 Facebook

O defesa direito Marcelo Goiano vai deixar o Minho para rumar aos turcos do Sivasspor, tendo chegado a acordo com o clube português para rescindir o contrato que era válido até 2021.

O jogador de 31 anos, que estava nos arsenalistas desde a temporada 2014/15, tendo efetuado 170 jogo e marcado cinco golos, recebeu uma proposta financeiramente muito compensadora do emblema turco e teve o aval do Braga para se transferir, devido ao comportamento exemplar enquanto ao serviço do clube.