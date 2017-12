Marcelo perto do Sporting

JN Ontem às 20:09 Facebook

Em final de contrato com o Rio Ave, o central brasileiro Marcelo, de 28 anos, está na iminência de reforçar a equipa de Alvalade.

O brasileiro Marcelo estará perto de deixar o Rio Ave, clube que representa desde 2012/2013, para vestir a camisola dos leões. O central, que termina contrato com os vila-condenses em junho de 2018, poderá reforçar o Sporting já em janeiro ou apenas no final desta época.

No total, Marcelo, que começou a carreira no Vasco da Gama, no Brasil, realizou 180 jogos pelo Rio Ave e somou nove golos.