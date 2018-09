Marcelo Rebelo Sousa: "Basta serem aquilo que são, porque são os melhores"

06 Junho 2018 às 22:57 Facebook

O presidente da República considerou esta quarta-feira que a seleção portuguesa é "um fator de unidade nacional" e pediu aos jogadores que no Mundial da Rússia apenas "sejam aquilo que são", porque "são os melhores dos melhores".

"Eu não peço para trazerem a taça - eu disse isso há dois anos e muita gente ficou muito zangada comigo. Não, eu peço uma coisa mais difícil: que sejam aquilo que são", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma receção à seleção portuguesa de futebol, no edifício do Antigo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.

Perante a equipa técnica e os 23 jogadores convocados para a fase final do Campeonato do Mundo de Futebol de 2018, na Rússia, o chefe de Estado completou: "Porque, se forem aquilo que são, são os melhores dos melhores. Basta serem aquilo que são, e serem em todos os jogos".

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que foi esta a mensagem que deixou à seleção portuguesa antes do Europeu de 2016, em França. "Eu não mudo de ideias. Vou dizer exatamente o que disse há dois anos, aqui em Belém. E o que daqui a dois anos direi, quando for o Europeu e quando cá vierem", afirmou.

Segundo o chefe de Estado, "é uma evidência" que os jogadores portugueses são "os melhores dos melhores" e têm entre si "o melhor do mundo", Cristiano Ronaldo: "É assim. Há dois anos provou-se que éramos os melhores da Europa".

"Nós sabemos isso. É essa a realidade", reforçou.

Dirigindo-se à equipa, o presidente da República prometeu: "Os portugueses serão exatamente aquilo que são, vossos apoiantes, vossos admiradores, solidários convosco".

Nesta curta intervenção, de cerca de cinco minutos, Marcelo Rebelo de Sousa apontou a seleção como "fator de unidade nacional" e um dos "símbolos da pátria", assim como o hino e a bandeira, "símbolos mais óbvios".

"E a unidade nacional é aquilo que está para além das divisões, das divisões políticas, religiosas, partidárias, económicas, sociais, culturais. É aquilo que nos une, essencialmente", prosseguiu.

"Por muito que pese a um ou outro intelectual", acrescentou o chefe de Estado, "esta equipa, representante de Portugal, é um fator de unidade nacional".

Cristiano Ronaldo promete "muita ambição" e "luta até ao fim"

O Bola de Ouro de 2017 reconheceu que a 'equipa das quinas' não é a favorita para a conquista do troféu, contudo lembrou a vitória no Euro2016.

"Posso garantir uma grande ambição de toda a equipa. Sabemos que não somos os favoritos, temos de ser realistas, mas no futebol nada é impossível. Temos de pensar jogo a jogo. A fase de grupos vai ser extremamente difícil. Com estes jogadores temos de pensar sempre em grande. Estou confiante que daremos o nosso melhor", afirmou o avançado do Real Madrid, no antigo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.

Cristiano Ronaldo, que assumiu uma postura expectante em relação ao Campeonato do Mundo, afiançou que a equipa nacional tudo fará para dignificar o país.

"Vamos lutar até ao final, ter sempre a esperança que no futebol tudo é possível. E, passo a passo, ver o que vai acontecer, ver o que a competição nos dará. Para nós é um privilégio representar as cores de Portugal, representar esta nação. Vamos ver o que isto vai dar", concluiu.