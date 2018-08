Marcelo só revela no domingo se vai à final da Taça de Portugal

Ana Regina Ramos 19 Maio 2018 às 19:03 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a remeter para domingo o esclarecimento sobre a presença ou ausência na final da Taça de Portugal.

"A mesma pergunta de sempre...domingo é domingo, hoje é sábado", afirmou o chefe de Estado, questionado pelos jornalistas se iria entregar, como é habitual, a Taça de Portugal ao vencedor do jogo, no final de uma conferência organizada por um movimento cívico de reflexão, em Cascais.

Questionado se ouviu o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, dizer que estaria ausente do Jamor e se tal influenciaria a sua decisão, Marcelo Rebelo de Sousa apenas disse: "Não vale a pena pôr o carro à frente dos bois, nem haver nenhum stress específico, domingo é domingo".

"Eu percebo a vossa curiosidade, mas domingo é domingo, deve tratar-se com naturalidade aquilo que é natural", acrescentou.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, afirmou, este sábado, que não vai ao Jamor assistir à final da Taça de Portugal de futebol, com o Desportivo das Aves, por não estarem reunidas as condições necessárias.

"Não, não vou ao Jamor. Não acho que estejam criadas as condições para ir ao Jamor. Não mereço o que se está a passar, não mereço, mas pelo Sporting, pela festa, não vou ao Jamor. Não vou com muita mágoa, pena e frustração", afirmou Bruno de Carvalho, em conferência de imprensa no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O ambiente de crise no Sporting agudizou-se na terça-feira, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, quando a equipa de futebol foi atacada na Academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes, que foram já presentes ao juiz do Tribunal do Barreiro e que devem conhecer as medidas de coação no domingo ou na segunda-feira.

Na quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a responder se estaria presente na final, recomendando calma. Na quarta, na sequência dos atos de violência praticados na terça-feira por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados contra jogadores e equipa técnica na Academia de Alcochete, Marcelo referiu sentir-se "vexado" e assumiu ser este o momento de travar a escalada de violência no desporto.

O Governo também repudiou os "atos criminosos", segundo descreveu o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, que aconteceram na Academia do Sporting.

Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República (AR), estará ausente da final da Taça de Portugal, segundo confirmou fonte do seu gabinete à Lusa, na sexta-feira. O presidente da AR, sócio do Sporting desde que nasceu e que condenou, na quarta-feira, a "situação gravíssima" de violência no treino do clube, "pensa que o jogo não se devia realizar como se nada tivesse acontecido", revelou a fonte.