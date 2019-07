Marchesín a chegar, João Pedro a partir do Dragão. Taarabt e uma segunda vida na Luz

Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A contratação do guarda-redes argentino Marchesín é para fechar hoje. Também do México, desde o América, está para chegar ao F.C. Porto o médio Uribe. Tudo para anunciar nas próximas horas. No Benfica, confirma-se o caso de reinserção de Adel Taarabt. E vai mais um português para o Wolverhampton.

F. C. Porto - Kevin Trapp já está fora dos planos e a aposta para a sucessão de Iker Casillas recai em Merchesín, um argentino de 31 anos, que o F.C. Porto pretende fechar o mais rapidamente possível, ainda hoje. O "portero" do América deverá custar cerca de 10 milhões de euros (7,5 milhões pelo passe e objetivos à volta dois milhões). Do clube mexicano está também para chegar o médio colombiano Uribe. De partida está o lateral brasileiro João Pedro, que volta ao campeonato brasileiro, por empréstimo ao Bahia.

Benfica - O médio ofensivo que em tempos foi relegado para a equipa B, quando não foi completamente encostado, sobretudo nos tempos de Rui Vitória, é o mesmo Adel Taarabt a quem o Benfica já propõe a renovação e prolongamento de contrato por mais uma época, até 30 de junho de 2021. Um milagre de reinserção profissional operado por Bruno Lage.

Sporting - Matheus Pereira não tem espaço na equipa de Marcel Keizer e Alvalade abre-lhe as portas. Com contrato até junho de 2022, o atacante de 23 anos tem proposta de clubes da segunda liga inglesa.

Wolverhampton - Em Inglaterra, o mais português de todos os clubes recebe mais um patrício, no caso, Flávio Cristóvão, defesa central de 22 anos, que estava livre, após ter concluído contrato com o Desportivo das Aves. Flávio vai jogar na equipa de sub-23 do clube das West Midlands.

Zenit - Por essa Europa fora, sucedem-se os negócios de monta. O diário catalão "Sport" adianta que Malcom está prestes a rumar ao Zenit, de S. Petersburgo. A mesma fonte diz que o clube russo paga 40 milhões de euros ao Barcelona pelo atacante brasileiro de 22 anos. O negócio ainda envolverá variáveis de mais sete milhões de euros.

Bayern - Niko Kovac, treinador da equipa de Munique, apresenta pedido de desculpas a Pep Guardiola, homólogo do Manchester City, por causa da forma como o abordou publicamente o interesse no alemão Leroy Sané, atacante do campeão inglês.

Inter - Já Romelu Lukaku está, tudo o indica, a caminho da rival Juventus, o clube de Milão busca novas soluções ofensivas. Segundo a "Gazzetta dello Sport", os alvos são Edin Dzeko e Edinson Cavani.