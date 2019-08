Hoje às 14:40 Facebook

O F. C. Porto oficializou esta sexta-feira a contratação de Agustín Marchesín, guarda-redes que alinhava no Club América, do México. O jogador argentino, 31 anos, assina contrato até 2023.

O treinador Sérgio Conceição tem agora mais uma opção para a baliza. Marchesín será, tudo o indica, o sucessor de Iker Casillas.

O "portero" argentino será o sexto reforço do F. C. Porto para 2019-20, depois das entradas de Luis Díaz, Zé Luís, Renzo Saravia, Shoya Nakajima e Iván Marcano.