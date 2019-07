Hoje às 23:00 Facebook

Guarda-redes apontado como reforço do F. C. Porto emocionou-se durante o treino da equipa mexicana e não treinou até ao fim.

Em vias de se transferir para o F. C. Porto, Marchesín viveu momentos de emoção no treino desta terça-feira do América, o clube que negoceia a transferência do guarda-redes para o Dragão.

Marchesín começou a treinar normalmente, até que deixou o a sessão de trabalho com um dirigente do América e o treinador Miguel Herrera: quando voltou ao relvado, chorou.

Depois disso, e apesar de ter regressado com a intenção de retomar os trabalhos, Marchesín não treinou mais e continuou a chorar, sem que se saibam quais os motivos que levaram a esta reação do guarda-redes argentino.