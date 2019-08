Marchesín e Romário Baró estreiam-se na Champions frente ao Krasnodar

Hoje às 16:44, atualizado às 16:46 Facebook

O guarda-redes argentino Marchesín e o médio Romário Baró são as grandes novidades no onze titular do F. C. Porto frente aos russos do Krasnodor, uma partida marcada para as 18 horas desta quarta-feira, na Rússia, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O novo reforço para a baliza chegou apenas na sexta-feira a Portugal, treinou poucos dias às ordens de Sérgio Conceição, mas fará a estreia pelos dragões num importante jogo para as aspirações da equipa para a entrada na fase de grupos da Champions.

Já o médio mereceu a confiança do técnico portista, face às boas exibições durante a pré-época, e também tem a primeira experiência na Liga dos campeões com a equipa principal.

Para a defesa, o treinador azul e branco escalou Manafá, a dupla de centrais Pepe e Marcano e Alex Telles. A meio-campo estarão mais recuados Danilo Pereira e Sérgio Oliveira, com Corona e Romário Baró a fazerem em alas. Na frente a escolha recaí sobre Marega e Soares.

Eis os onzes titulares:

Krasnodar: Safonov; Petrov, Martinovich, Spajic e Ramirez; Cabella, Kambolov e Vilhena; Wandersson, Berg e Namli.

F. C. Porto: Marchesín; Manafá, Pepe, Marcano e Alex Telles; Danilo Pereira, Sérgio Oliveira, Corona e Romário Baró; Marega e Soares.

Suplentes Krasnodar: Kritciuk, Fjoluson, Ari, Skopinstev, Olsson, Stotski, Suleymanov.

Suplentes F. C. Porto: Vaná, Bruno Costa, Luís Diaz, Mbemba, Zé Luís, Otávio, Fábio Silva.