Marchesín: "É uma grande oportunidade a que vou viver no Porto"

O novo reforço do F. C. Porto para a baliza, o argentino Agustín Marchesín, deixou uma emocionada mensagem de despedida ao Club América e adeptos e disse que a transferência para a cidade Invicta "é uma grande oportunidade".

Na hora do adeus, o jogador escreveu um longo texto de agradecimento ao emblema mexicano, enaltecendo os feitos alcançados, o apoio dos adeptos e elogiando os companheiros de equipa.

"Dois anos e meio de trabalho, de amor, de paixão, de defender esta camisola com o coração, pois nesta equipa não ser campeão é fracassar, juntos conseguimos três campeonatos", começa por escrever Marchesín, afirmando que ter jogado pelos mexicanos "foi a maior bênção da carreira", continuando: "Não sei como despedir-me, nem como agradecer, o feliz que fui no América não posso explicar e a tristeza que me dá de dizer adeus é impossível expressar em palavras. Só peço a Deus que a vida nos volte a juntar".

O jogador continua a mensagem agradecendo à direção "a confiança depositada nele", à equipa técnica por "tudo o vivido" e aos adeptos por "demonstrarem que são a maior equipa do México". "Por último para os meus companheiros, enamorei-me do grupo de trabalho, sigam defendendo com alma esta camisola que é única", acrescentou o guarda-redes argentino, deixando as últimas palavras para o novo clube.

"Sei que é uma grande oportunidade a que me tocará viver no Porto, o sonho de qualquer futebolistas", escreveu Marchesín, terminando: "A única coisa que quero que você saibam é que hoje estou apaixonada pelo América, é a despedida mais dolorosa da minha carreira, mas desta vez o destino faz-me crescer e é graças a você. Obrigado de coração @clubamerica".