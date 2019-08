Marchesín já é elegivel para Champions

Hoje às 15:53 Facebook

Primeira lista de 31 jogadores, ainda sem o guarda-redes argentino Augustín Marchesín, foi comunicado pelo F. C. Porto à UEFA com vista à eliminatória com o Krasnodar.

Marchesín ainda será inscrito e até Uribe, ainda em negociações, poderá ser elegível para o jogo com o Krasnodar, desde que seja contratado a tempo e comunicado à UEFA até 24 horas horas antes do jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, a disputar na próxima quarta-feira, na Rússia.

Além dos jogadores que têm estado às ordens de Sérgio Conceição, distribuídos pelas listas A e B, o F.C. Porto inscreveu ainda o avançado tchadiano Marius.

Caso siga em frente, para o "play-off", último filtro de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, o F. C. Porto poderá voltar a alterar a lista.

Eis a primeira relação indicada à UEFA:

Guarda-redes - Vaná, Diogo Costa e Mouhamed Mbaye.

Defesas - Tomás Esteves, Mbemba, Saravia, Pepe, Osorio, Diogo Queirós, Diogo Leite, Marcano, Manafá e Alex Telles;

Médios - Danilo, Loum, Bruno Costa, Sérgio Oliveira, Romário Baró e Otávio;

Avançados - Fernando Andrade, Luis Díaz, Nakajima, Jesús Corona, Galeno, Madi Queta, Aboubakar, Zé Luís, Fábio Silva, Soares, Marega e Marius.