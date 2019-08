Marchesín: "Venho para dar tudo"

Hoje às 16:19 Facebook

Guarda-redes argentino apresenta-se no Dragão e anuncia ao que vai: "Quero aproveitar esta oportunidade ao máximo".

"Estou muito feliz por esta oportunidade e venho para dar tudo em campo. Espero que, juntos, consigamos coisas importantes. Saudações", completou o "portero", numa curta declaração, veiculada através das redes sociais do F. C. Porto.

Augustín Marchesín, de 31 anos, foi anunciado esta sexta-feira como reforço do F. C. Porto. Assinou contrato até junho de 2023.

Trata-se do sexto reforço do F. C. Porto para a época 2019-20, depois das entradas de Luis Díaz, Zé Luís, Renzo Saravia, Shoya Nakajima e Iván Marcano.