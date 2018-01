Marco Silva despedido do Watford

JN Hoje às 10:41, atualizado às 11:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador português Marco Silva, de 40 anos, foi demitido do Watford Football Club, onde treinava desde o ano passado.

A saída foi anunciada este domingo no site oficial do clube inglês e, segundo se pode ler em comunicado, deve-se "ao interesse indesejado de um rival da Premier League pelos seus serviços".

A decisão - "difícil e ponderada" - terá sido espoletada pelo interesse do Everton em Marco Silva, tornado público depois da saída de Ronald Koeman em outubro. "A direção do clube acredita ter visto uma deterioração significativa no foco e nos resultados" na sequência dessa aproximação, refere a nota, acrescentando que "o futuro do Watford estava a ser comprometido".

Recorde-se que, nos últimos 11 jogos, o Watford venceu apenas um jogo.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Para a segurança e o sucesso do clube de futebol, o Conselho acredita que deve fazer uma mudança", lê-se ainda.

Antes de treinar o Watford, Marco Silva esteve à frente do Hull City. Antes, treinou o Sporting (2014-2015) e o Estoril (2011-2014).