Marco Silva oficializado no Everton

O clube da Premier League anunciou, esta quinta-feira, a contratação do treinador português, que não escondeu o "orgulho" pela confiança dada pela equipa de Liverpool.

Aos 40 anos, Marco Silva continua na Premier League, onde já orientou o Hull City e o Watford, depois de ter saltado para a ribalta, em Portugal, ao serviço do Estoril. Seguiu-se uma temporada no Sporting - onde conquistou a Taça de Portugal - e um título de campeão grego ao serviço do Olympiacos.

"Estou muito orgulhoso por ser o novo 'manager' do Everton. Estou entusiasmado e muito feliz por assumir este grande desafio, tanto para nós, equipa técnica, como para o clube. Conheço a grande história do Everton e sei aquilo que os adeptos esperam. Tenho a certeza que, se trabalharmos juntos, vamos cumprir os nossos objetivos", afirmou Marco Silva à televisão do clube.