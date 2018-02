JN Ontem às 18:28 Facebook

Segundo a imprensa inglesa, o treinador português pondera processar o Watford, último clube que orientou, devido a uma indemnização.

Segundo o jornal inglês "The Times", o português Marco Silva pondera processar o Watford, menos de um mês após ter sido demitido. De acordo com a mesma publicação, o técnico reclama uma indemnização avaliada em 750 mil libras (cerca de 850 mil euros), prevista no contrato com o clube inglês e que ainda não recebeu.

O "The Times" adianta que o contrato que Marco Silva assinou no verão passado, válido por dois anos, incluía uma cláusula de rescisão após o primeiro ano, mas o treinador português acabou por sair após seis meses. Para o despedimento do treinador, os "hornets" justificaram o assédio do Everton a Marco Silva, para explicar os maus resultados, já que o técnico terá pedido à direção do clube para sair de forma a aceitar o desafio proposto pelos "toffees".

Marco Silva foi dispensado do comando técnico do Watford após uma sequência de apenas uma vitória em 11 jogos. O clube inglês, no comunicado que confirmou a saída, acusou mesmo o técnico luso de se distrair com o interesse do Everton.