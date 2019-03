Marco Silva surpreende Chelsea, que falha assalto ao quarto lugar

Hoje às 20:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Everton, comandado pelo português Marco Silva, surpreendeu este domingo o Chelsea e venceu em casa por 2-0 a formação londrina, que falhou a subida ao quarto lugar, na 31.ª jornada da liga inglesa.

Já sem aspirações europeias e com manutenção praticamente garantida, o Everton chegou ao triunfo muito graças ao avançado brasileiro Richarlison, que abriu o marcador, aos 49 minutos, e esteve na origem da grande penalidade, que levou ao segundo golo da sua equipa, aos 72.

Na marcação do penálti, o médio islandês Sigurdsson permitiu a defesa do guarda-redes do Chelsea, mas redimiu-se na recarga, numa altura em que o médio português André Gomes, titular no Everton, já não estava em campo, tendo sido substituído aos 68 minutos.

Com este resultado, a equipa de Marco Silva subiu ao 11.º lugar da Premier League, com 40 pontos, enquanto o Chelsea manteve o sexto posto, com 57, tendo falhado a possibilidade de igualar o Arsenal no quarto posto, o último que dá acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

A 31.ª jornada só termina a 24 de abril, com o Manchester United-Manchester City, jogo que foi adiado devido à participação das duas equipas na Taça de Inglaterra.

No outro jogo do dia, o Liverpool isolou-se provisoriamente na liderança da prova, após vencer no terreno do Fulham, por 2-1, num encontro em que o golo da vitória dos reds só apareceu na fase final da partida.

Em Londres, James Milner, na marcação de uma grande penalidade, aos 81 minutos, deu o triunfo ao Liverpool, no terreno do penúltimo classificado da Premier League.

Antes, aos 26 minutos, o senegalês Sadio Mané tinha colocado a formação do alemão Jurgen Klopp em vantagem, mas o holandês Babel, antigo jogador dos reds, refez a igualdade, aos 74.

Com este triunfo, o Liverpool, adversário do F. C. Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões, saltou para o primeiro lugar da competição, com mais dois pontos e também mais um jogo disputado do que o Manchester City, agora segundo classificado.

Já o Fulham sofreu a sétima derrota seguida na Premier League e tem praticamente destino traçado até ao segundo escalão, já que segue no penúltimo lugar, a 14 pontos da 'salvação'.