Marco Verratti apanhado a conduzir com excesso de álcool no sangue

O italiano Marco Verratti, do Paris Saint-Germain, foi detido, após acusar positivo num teste de alcoolemia enquanto conduzia, e terá o seu salário reduzido, informou o clube francês em comunicado.

O médio, de 25 anos, foi detido na madrugada de terça-feira com 0,49 mg/l, uma taxa de álcool no sangue quase equivalente ao dobro do limite legalmente permitido pela lei francesa (0,25 mg/l), o que pode levar a que seja impedido de conduzir durante um largo período de tempo.

"Em virtude das regras aplicáveis aos contratos de todos os nossos jogadores, Marco Verratti verá retirada uma parte do seu prémio mensal, que recorda aos jogadores o comportamento exemplar que se deve ter", anunciou o clube, acrescentando que o jogador pediu desculpas à direção do Paris Saint-Germain pelo sucedido.

O treinador do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, pode também adotar alguma medida disciplinar ao jogador, como já sucedeu com Kylian Mbappé e Adrien Rabiot, impedindo-o de participar no jogo desta sexta-feira entre o líder do campeonato francês e o Lille, que ocupa o segundo lugar, a oito pontos da dianteira.