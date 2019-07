Marcos Freitas no mapa final do Open da Coreia do Sul

JN Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O português Marcos Freitas garantiu, esta quarta-feira, presença no mapa final do Open da Coreia do Sul de ténis de mesa, ao contrário de Jieni Shao, que foi eliminada nas qualificações da prova do circuito mundial.

Nas segunda e terceira rondas da fase de qualificação, Marcos Freitas afastou o japonês Hiroto Shinozuka, por 4-0, e o sul-coreano An Jaehyun, por 4-1, respetivamente.

Na primeira ronda do mapa final, na quinta-feira, o madeirense, 30.º do ranking mundial, vai jogar contra o sul-coreano Sangsu Lee, 14.º.

Na terceira ronda preliminar do quadro feminino, Jieni Shao perdeu com a japonesa Haruna Ojio, por 4-3.