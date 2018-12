Marega, Cancelo e Anthony Lopes no melhor onze da Champions

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:03 Facebook

O jornal francês "L"Équipe" incluiu Marega e os portugueses João Cancelo e Anthony Lopes no melhor onze da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os internacionais portugueses João Cancelo e Anthony Lopes foram, respetivamente, o melhor lateral direito e guarda-redes da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Para o jornal francês, o extremo Moussa Marega, do F. C. Porto, também tem lugar no onze. A restante equipa é constituída por De Ligt (defesa central do Ajax), Koulibaly (defesa central do Nápoles), Tagliafico (defesa esquerdo do Ajax), David Silva (médio centro do Man. City), Verrati (médio centro do Paris Saint-Germain), Neymar (extremo do Paris Sain-Germain), Messi (avançado do Barcelona) e Lewandowski (avançado do Bayern Munique).