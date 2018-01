Marega e Brahimi ainda em dúvida para o Estoril

Hoje às 15:11, atualizado às 15:12 Facebook

Os futebolistas Marega e Brahimi continuam em dúvida para o jogo entre o FC Porto e o Estoril Praia, na segunda-feira, que encerra a 18.ª jornada da I Liga de futebol.

"No boletim clínico continuam a constar os nomes de Otávio (treino condicionado e trabalho de ginásio), Brahimi (treino integrado condicionado) e Marega (treino integrado condicionado)", refere o FC Porto na sua página oficial.

Os dois jogadores acusaram fadiga muscular, com o argelino Brahimi a jogar apenas meia parte no jogo de quinta-feira da Taça de Portugal com o Moreirense (vitória por 2-1), e o avançado maliano Marega a não ser opção.

Hoje, o técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, explicou que vai avaliar a situação até à hora do jogo de segunda-feira, às 21:00, para ver qual a melhor decisão a tomar em relação à utilização ou não dos dois futebolistas.

"Falando desses dois jogadores, vamos ver até à hora do jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Temos de pensar que sexta-feira temos jogo com o Tondela, depois a 'final four' em Braga. Há muitos jogos, vamos ter de gerir essas situações da forma mais inteligente possível", disse.

O FC Porto realizou hoje o último treino antes do jogo com o Estoril Praia, numa sessão em que Otávio, lesionado desde dezembro, continuou a fazer treino condicionado, e na qual Diogo Dalot também esteve ausente.

O jogo entre FC Porto e Estoril Praia opõe o líder da I Liga, com 45 pontos, ao 18.º e último classificado, com 12, na segunda-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.