Marega é desejado no Wolverhampton e Marcelo Goiano ruma à Turquia

O capitão do Braga está de saída para o Sivasspor, depois de ter acertado a rescisão amigável com o clube minhoto. O futebol inglês continua a chamar por Marega e o mais recente interessado é a equipa orientada por Nuno Espírito Santo. João Félix ainda não saiu do Benfica, mas em Espanha já adiantam que a cláusula de rescisão no Atlético de Madrid será cifrada em 350 milhões.

F. C. Porto: Marega tem contrato até 2021 e clausula de rescisão de 40 milhões, mas continua a ser alvo de interesse no futebol inglês e o "The Mirror" garante que o avançado maliano é prioridade para o Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo. Ainda no capítulo das saídas, Bruno Costa está perto de ingressar no Portimonense, por empréstimo, mas sem opção de compra.

Benfica: João Félix ainda não foi oficializado no Atlético de Madrid, mas o "AS" adianta que a cláusula de rescisão do novo menino bonito do futebol português será fixada em 350 milhões. Já o dossiê Salvio continua a ser negociado e o jogador argentino está perto de rumar ao futebol argentino e defender as cores do Boca Juniors, por empréstimo de uma temporada.

Sporting: Lucas Robertone continua a ser apontado aos leões, que podem fechar o acordo por oito milhões de euros. Porém, a saída do jogador do Vélez Sarsfield não está isenta de polémica. O médio, de 22 anos, não se apresentou nos trabalhos da pré-temporada, forçando a saída, e o treinador Gabriel Heinze, que já representou o Sporting. "Fico desiludido quando não se respeita a profissão e os valores. Desiludiu-me muito".

Braga: No Minho, Marcelo Goiano deixa os bracarenses, ao fim de cinco épocas. O capitão vai abraçar um novo desafio, rumando à Turquia, onde vai jogar no Sivasspor.

Famalicão: De uma assentada, o recém-promovido à Liga anunciou a chegada de Fábio Martins, por cedência do Braga, e a entrada de Cafu Phete, a título definitivo, ex-Vitória de Guimarães. O lateral direito Konaté, que alinhou na equipa sub-19, renovou contrato.

Aves: Afonso Figueiredo está perto de se tornar reforço. O lateral esquerdo deixa Vila do Conde, onde jogou no Rio Ave, e segue para a Vila das Aves, onde vai rubricar um contrato de três temporadas.

Belenenses: A equipa Belenenses SAD anunciou a contratação de três jogadores do Belenenses clube. Jorge Xavier, Tomás Castro e Nilton Varela vão jogar na equipa sub-23.

Juventus: A equipa de Cristiano Ronaldo anunciou a renovação com Rodrigo Bentancur. O uruguaio, que chegou a Turim em 2017, ampliou o contrato até 2024.