Marega é eliminado na CAN e volta mais cedo

O Mali caiu nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas, eliminação que vai antecipar o regresso do avançado ao F. C. Porto.

O Mali foi eliminado esta segunda-feira da CAN, situação que vai antecipar o regresso de Moussa Marega ao F. C. Porto.

Nos oitavos de final da CAN, o Mali acabou derrotado pela Costa do Marfim (0-1), graças a um golo de Zaha, já no último quarto de hora do encontro.

Marega foi titular, jogou os 90 minutos, mas foi incapaz de evitar a eliminação.

O avançado maliano vai agora gozar um curto período de férias, antes de voltar ao Porto para integrar a pré-temporada dos dragões.