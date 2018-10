"Marega é show de bola, é de altíssimo nível", diz Yuri Semin

JN Hoje às 16:22 Facebook

Em antevisão ao jogo desta quarta-feira frente ao F. C. Porto, o treinador do Lokomotiv Moscovo, Yuri Semin, afirmou que a equipa não se pode concentrar apenas num jogo, mas na equipa toda dos dragões.

Na antevisão ao jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, Yuri Semin, treinador do Lokomotiv de Moscovo, deixou grandes elogios à equipa do F. C. Porto e espera que Éder possa marcar a diferença.

"O futebol vive das emoções, e eu espero que o Éder faça um grande jogo, está a preparar-se muito bem. Espero que o seu jogo seja brilhante".



O técnico russo, de 71 anos, aproveitou ainda para falar sobre o avançado Marega. "Conheço-o bem, é um jogador de altíssimo nível, é show de bola", começou por dizer. "Mas nós nunca prestamos atenção a um só jogador, vamos focar-nos na equipa toda. Vamos analisar o jogo integral da equipa, vamos tirar as nossas satisfações e vou preparar os meus jogadores para este embate com o F. C. Porto no seu todo".

O Lokomotiv ocupa a última posição do grupo D, ainda sem qualquer ponto somado. Face ao mau momento na Liga dos Campeões, Semin percebe a importância de um bom resultado frente aos azuis e brancos.



"Afastámo-nos a nós mesmos, e percebemos que uma vitória dá-nos uma possibilidade de lutar por melhores objetivos. Vamos preparar os jogadores e fortalecer as posições de ataque", concluiu.