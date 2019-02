Marega está na China a fazer tratamento

Nuno Barbosa Hoje às 10:23 Facebook

É possível que Marega venha a encurtar as previsões iniciais de dois meses de paragem, devido à rotura muscular na coxa esquerda que sofreu em Guimarães, frente ao Vitória, no passado dia 3.

O maliano está a ser tratado fora do país por Eduardo Santos, fisioterapeuta do Shanghai SIPG, clube que é treinado por Vítor Pereira. Ainda de acordo com o que apurou o JN, o avançado viajou há cerca de uma semana para o Dubai, onde começou a ser supervisionado pelo referido especialista, e a recuperação prossegue, agora, na China. Em breve, Marega regressará ao Porto para concluir o tratamento.

Este processo que visa acelerar a recuperação do avançado foi indicado pelo departamento médico do F. C. Porto e o médico Nélson Puga esteve permanentemente a par de todo este tratamento inovador. Convém aqui referir que, conforme exigem as regras para os atletas de alta competição, o F. C. Porto informou a Autoridade Antidopagem de Portugal sobre a localização de Marega. Em momento algum foi prescrita medicação ao jogador.