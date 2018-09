Marega marca pelo Mali

Hoje às 18:50 Facebook

O avançado do F. C. Porto Marega marcou este domingo o primeiro golo do triunfo do Mali no Sudão do Sul, por 3-0, em jogo do Grupo C de qualificação para a Taça das Nações Africanas de futebol de 2019 (CAN2019).

Marega marcou, aos 35 minutos, o primeiro golo maliano, enquanto Coulibaly e Adama Traoré fixaram o resultado, com tentos aos 73 e 85, respetivamente.

Após duas jornadas, o Mali lidera o agrupamento, com seis pontos, mais dois do que o Burundi e mais cinco do que o Gabão, enquanto o Sudão do Sul ocupa o quarto posto, ainda sem qualquer ponto.