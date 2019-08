Marega na lista do Valência agita o fecho do mercado

Nuno Barbosa Hoje às 09:56 Facebook

Negócio em três atos deixa maliano como alvo principal, mas será difícil o clube "ché" atingir os 30 milhões exigidos.

É por estas e por outras que grande parte dos agentes do futebol defende que o mercado de transferências de verão deveria fechar antes do arranque oficial de cada época. Esta terça-feira, a seis dias do encerramento desta janela e com a competição em curso, foi tornado público o interesse do Valência no titular indiscutível dos dragões, Moussa Marega. À primeira vista, a nação portista pode respirar de alívio, não só por a operação ser bastante complexa, mas também por se saber que o clube "ché" dificilmente poderá atingir a fasquia estipulada pelo F. C. Porto para abrir mão do maliano, situada nos 30 milhões de euros.

Ora, para Marega chegar ao Valência, nestes cinco dias que faltam para o fecho do mercado, o Milan teria de colocar André Silva noutro clube - o Sporting, conforme já escreveu o JN, está interessado - para, depois, contratar Ángel Correa ao Atlético Madrid. Nessa eventualidade, os colchoneros avançariam para a compra do ex-Benfica Rodrigo ao Valência, abrindo vaga para a chegada de Marega.

