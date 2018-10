Marega na mira do Atlético de Madrid

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:18 Facebook

Segundo a imprensa espanhola, o Atlético de Madrid considera o avançado do F. C. Porto uma boa solução para a falta de eficácia dos colchoneros.

De acordo com o jornal "AS", Diego Simeone não está satisfeito com o rendimento de Diego Costa e Kalinic e pretende arranjar soluções para o ataque dos colchoneros.

Cavani, do PSG, é a grande prioridade mas, face à dificuldade de negócio com o clube parisiense, o técnico do Atlético de Madrid já deu uma lista com outras soluções e Marega surge como a principal alternativa.

Além do interesse do Atlético de Madrid, a imprensa espanhola salienta também que o avançado do F. C. Porto, que soma quatro golos em dez jogos, está a ser seguido com muita atenção pelo Valência.