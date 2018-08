Marega: "Nunca me recusei a jogar e treinar"

JN Ontem às 22:26 Facebook

O avançado maliano Moussa Marega utilizou a sua conta do Instagram para esclarecer a situação no F. C. Porto, depois de ter ficado de fora da Supertaça Cândido de Oliveira, num jogo em que os dragões bateram o Desportivo das Aves, por 3-1.

"Eu nunca me recusei a jogar e treinar!! Boa Noite!!", publicou o avançado do F. C. Porto, neste domingo, numa instastorie.

Instastorie de Marega Foto: Instagram Marega

As declarações do maliano vêm ao encontro das de Sérgio Conceição na véspera da partida, em que o técnico portista nunca confirmou que o jogador tenha recusado treinar ou jogar.

"Achei por bem, de acordo com a semana de trabalho, o microciclo dos treinos e com a minha exigência na preparação para este jogo, não incluir o Marega na convocatória. No ano passado, tivemos o exemplo de jogadores a quem aconteceu o mesmo e, mais tarde, foram importantes na conquista do título e no trajeto da equipa nas restantes competições. Este ano começou mais cedo... É verdade, mas estou cá para isso. Para decidir de uma forma mais simpática para uns e mais antipática para outros", disse o técnico portista, antes do jogo deste sábado.