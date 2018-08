Marega reintegrado nos treinos do F. C. Porto

JN Hoje às 16:12 Facebook

Moussa Marega foi reintegrado, esta quarta-feira, por Sérgio Conceição nos treinos do F. C. Porto. O avançado maliano já trabalhou com o restante plantel.

Marega estava afastado dos treinos da equipa principal há 19 dias, desde a véspera da Supertaça Cândido Oliveira.



Assim, o jogador maliano pode ser opção para o encontro de sábado, frente ao V. Guimarães, referente à terceira jornada da I Liga.

No boletim clínico dos dragões continuam a constar os nomes de Diogo Costa (trabalho de ginásio), Mbemba (tratamento e trabalho de ginásio), Danilo (treino condicionado e trabalho de ginásio) e Soares (tratamento).