Marinheiro português conquista sexto lugar no Mundial de Duatlo

AC Hoje às 19:54, atualizado às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-marinheiro Marco Miguel conquistou, este sábado, um sexto lugar no Campeonato do Mundo de Duatlo, em Pontevedra, Espanha.

Entre 54 atletas de todo o mundo, Marco Miguel terminou a prova em 1:46.33 horas, naquela que foi a primeira participação num Campeonato do Mundo.

Competindo entre vários profissionais, aquele primeiro-marinheiro da Armada portuguesa terminou a prova a cerca de 2,5 minutos do vencedor, o francês Benjamin Choquert, que demorou 1:45.56 horas a completar um total de 15 quilómetros de corrida e 40 de bicicleta.

"Terminar em 6° lugar no campeonato do mundo de duatlo Standart é o culminar de meses de sacrifício e dedicação, que me traz um enorme sentimento de felicidade e orgulho", disse Marco Miguel, citado por um comunicado que a Marinha fez chegar à redação do JN.

Natural de Setúbal, Marco Miguel, de 28 anos, ingressou na "Marinha em 2010, onde viria a despertar o seu interesse pela prática do desporto", acrescenta o comunicado.

Segundo a nota da Armada, Marco Miguel, atleta do Clube de Praças da Armada, regista uma recente vitória na Meia-Maratona de Évora.