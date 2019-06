Hoje às 10:49 Facebook

O ex-jogador de F. C. Porto e Sporting assume problema e diz que consumia durante as férias por causa dos controlos anti-doping.

Hoje com 45 anos, diz-se "limpo dessas substâncias", mas Mário Jardel, histórico avançado brasileiro que viveu momentos de glória no F. C. Porto e no Sporting, não esquece como as drogas interferiram com a sua vida durante o tempo em que ainda era jogador de alta competição.

"Entrei nesse mundo por curiosidade, quando jogava em clubes europeus. Conheci umas pessoas, ofereceram-me e passei a consumir com regularidade (cocaína) quando estava de férias porque durante a competição tinha controlos anti-doping", recorda Jardel em entrevista ao canal do Youtube "Pilhado".

"Existem muitas tentações, amizades, curiosidades...", desabafa o ex-internacional brasileiro.

Mário Jardel salientou a importância da mulher para hoje estar curado.

"Estou limpo disso e a minha esposa foi fundamental. Quando tinha uma festa ela vinha comigo porque nesses ambientes é mais provável ter uma recaída. Agora quero ser um bom exemplo para os meus filhos e fazer trabalho social para que os jovens não cometam o mesmo erro", frisou Jardel, que ainda revelou que teve uma depressão profunda: "Fiquei louco, não queria sair de casa".