Mário Machado candidata-se à liderança da Juve Leo

07 Junho 2018 às 11:01 Facebook

Twitter

Mário Machado, antigo líder da Frente Nacional, anunciou candidatura, esta quinta-feira, à liderança da Juve Leo, claque afeta ao Sporting.

"Pelas 15 horas (de sábado) termina oficialmente o evento NOS e vou dar uma conferência de imprensa no local para apresentar a minha candidatura a presidente da JuveLeo", escreveu Mário Machado, na sua página de Facebook.

O antigo membro da Frente Nacional vai anunciar a candidatura à mais conhecida claque do Sporting no Boa Hora Futebol Clube, no sábado, às 15.00.

"Todos os adeptos do Sporting são bem-vindos ao convívio e conferencia", referiu.