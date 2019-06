Mário Silva de saída do F. C. Porto

Hoje às 22:27 Facebook

O treinador que levou os dragões aos títulos nacional e europeu de juniores acertou a saída do clube.

Mário Silva está de saída do F. C. Porto, apesar de ter mais um ano de contrato. Depois de ter conduzido a equipa de juniores a uma temporada histórica - conquista do título português e do título europeu -, o treinador acertou a saída para abraçar outro projeto no futebol sénior.

A rescisão será confirmada publicamente nos próximos dias, tal como o sucessor.

Mário Silva sai depois de ter feito história, ao ser o primeiro treinador a conquistar a Youth League por um clube português. Fica também marcado por revelar jogadores como Fábio Silva, Fábio Vieira e Tomás Esteves, apontados como promessas dos dragões.