Marítimo vence com penálti num jogo sem VAR

JN Hoje às 18:29 Facebook

Twitter

O Marítimo bateu neste domingo, em casa, os açorianos do Santa Clara, por 1-0, com um golo de grande penalidade, no período de compensação.

O Marítimo venceu este domingo, no Estádio dos Barreiros, o Santa Clara, com um golo de penálti, já no período de compensação, num jogo a contar para a ronda inaugural da Liga portuguesa.



O encontro que marcou o regresso do Santa Clara à Liga após 15 anos de ausência, ficou marcado pela inexistência de videoárbitro (VAR), após o árbitro Manuel Oliveira não ter conseguido viajar para o Funchal, por condições meteorológicas adversas.



Rodrigo Pinho, aos 90+7, converteu a grande penalidade que deu a vitória à equipa da casa.