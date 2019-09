Hoje às 18:54 Facebook

O Marítimo conseguiu este sábado a primeira vitória em casa na Liga, ao derrotar o Moreirense, por 2-1, em jogo da sétima jornada, com bis de Rodrigo Pinho.

A equipa minhota esteve a vencer no Funchal, com um golo de Nenê, aos 78 minutos, mas os madeirenses deram a volta com dois tentos do avançado brasileiro, o primeiro aos 84, de grande penalidade, e o segundo aos 86.

Após a derrota caseira com o Belenenses SAD (3-2) e o empate em Braga (2-2), o Marítimo subiu provisoriamente ao 10.º lugar, com oito pontos, enquanto o Moreirense, que averbou a terceira derrota seguida e continua sem vencer fora, segue no 11.º posto, com sete.

Veja o resumo do jogo: