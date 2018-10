Marítimo vence Moura nas grandes penalidades

Hoje às 18:29 Facebook

O Marítimo, da Liga, assegurou este domingo presença na quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer o Moura, do Campeonato de Portugal, nas grandes penalidades, por 4-3, após 0-0 no tempo regulamentar e no prolongamento.

Numa primeira parte com pouca história, o conjunto madeirense controlou quase sempre o jogo e beneficiou das poucas oportunidades de golo, enquanto a equipa da casa defendeu bem e só assustou o adversário em duas ocasiões.

O segundo tempo foi diferente, por culpa do Moura, que subiu muito de produção e dispôs de boas hipóteses para marcar, como o remate de longe de Miguel Abreu que Charles defendeu, tendo a bola ainda embatido no poste esquerdo da baliza.

Apesar de ter apanhado vários sustos, o Marítimo também teve boas oportunidades para marcar, não fosse o desacerto do atacante Rodrigo Pinho.

Já no período de compensação os jogadores do Moura reclamaram um golo quando, na sequência de um canto, o defesa central Simão Júnior cabeceou a bola para as mãos de Charles, existindo dúvidas se ela entrou na baliza, mas o árbitro mandou seguir.

No prolongamento, o Marítimo dominou e rematou muito mas sem efeitos práticos, notando-se a quebra física dos jogadores da casa.

O guarda-redes Charles acabou por ser decisivo nas grandes penalidades, ao defender três castigos máximos, tendo cabido ao médio croata Vukovic a responsabilidade de desempatar o encontro.