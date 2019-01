Marítimo vence no Bessa

Hoje às 22:40 Facebook

Um golo do Rodrigo Pinho (53 m) derrotou o Boavista no jogo da 17.ª jornada da primeira liga, disputado neste sábado, no Porto.

A segunda vitória seguida do Marítimo foi a quinta no campeonato. O Boavista sofreu a nona derrota e caiu para a 16.ª posição, precisamente atrás da equipa madeirense, e ficou apenas três pontos acima da zona de despromoção.

O jogo não terminou sem controvérsia e muita contestação por parte do clube do Bessa. Já no minuto 90+6, Mateus, avançado do Boavista, festejou o que julgava ser o golo do empate, mas o lance foi anulado pelo árbitro Luís Godinho, após consulta do sistema VAR.