Marítimo venceu União da Madeira mas está fora da Taça da Liga

JN Hoje às 21:56, atualizado às 22:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O Marítimo venceu (3-2), esta sexta-feira, o União da Madeira mas ficou pelo caminho na Taça da Liga devido à diferença de golos.

O Marítimo chegou à vantagem aos 12 minutos, por Everton, mas o União deu a volta ao resultado com golos de Nduwarugir, aos 15 minutos e Luan Santos (19). Na segunda parte, a equipa de Daniel Ramos conseguiu a reviravolta com um bis de Rodrigo (minutos 79 e 87).

Apesar da vitória, o Marítimo terminou em segundo lugar do Grupo B, com os mesmos pontos do Sporting, que esta sexta-feira empatou (1-1) e seguiu para a Final Four da Taça da Liga.

Os leões terminaram a terceira fase em primeiro com melhor diferença entre golos marcados e sofridos (7-1 contra 3-2).