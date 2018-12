JN Hoje às 18:49 Facebook

O Southampton anunciou, nesta segunda-feira, que rescindiu contrato com o treinador Mark Hughes.

O Southampton informou ainda que os adjuntos Mark Bowen e Eddie Niedzwiecki também deixam os Saints.

A saída de Mark Hughes sucede após o empate 2-2, contra o Manchester United, de José Mourinho, no passado sábado, que deixou o emblema do sul de Inglaterra em posição de descida, no antepenúltimo lugar da Premier League.