Marselha castigado com fecho de bancada no próximo jogo europeu

Hoje às 18:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O Comité Disciplinar da UEFA puniu, esta sexta-feira, o Marselha com o encerramento da bancada sul no próximo jogo europeu, depois de vários distúrbios no jogo entre franceses e o Konyaspor, na Liga Europa.

O jogo do grupo I, disputado a 14 de setembro no Vélodrome, terminou com a vitória dos franceses, mas durante o jogo foram atirados objetos para o relvado, as escadarias de saída foram bloqueadas e vários objetos pirotécnicos foram deflagrados.

Além do fecho da bancada sul no próximo jogo europeu em casa, a 07 de dezembro, com o Salzburgo, na última jornada do grupo I, de que faz parte o Vitória de Guimarães.

Na quinta-feira, o Marselha recebeu e venceu os minhotos, por 2-1.