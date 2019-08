Marselha de André Vilas-Boas alcança primeira vitória na Liga francesa

Hoje às 22:57 Facebook

O Marselha, treinado pelo português André Vilas-Boas, alcançou esta quarta-feira a primeira vitória na Liga francesa, diante do Nice, e o Lille regressou aos triunfos na receção ao Saint-Etienne, em jogos em atraso da terceira jornada.

Depois dos desaires frente ao Reims (2-0) e da igualdade sem golos com o Nimes, o Marselha garantiu a vitória no reduto do Nice, por 2-1, com tentos do reforço argentino Dario Benedetto (31) e do francês Dimitri Payet (73), de grande penalidade. Cyprien (66), também da marca dos onze metros, fez o golo dos visitados.

Antes, no Stade Pierre-Mauroy, o Lille, que ainda não contou com o reforço português Renato Sanches, mas teve os compatriotas José Fonte e Tiago Djaló no onze, garantiu os três pontos, graças ao 'bis' de Victor Osimhen (37 e 75) e ao tento, de grande penalidade, convertido por Jonathan Bamba (69).

O Marselha ocupa agora o 13.º lugar da classificação, com quatro pontos, enquanto o Lille está no quarto posto, com seis.