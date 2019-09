Marselha de Villas-Boas cede empate caseiro frente ao Rennes

Hoje às 23:42 Facebook

O Marselha empatou este domingo em casa com o Rennes (1-1), com a formação liderada por André Villas-Boas a manter-se fora dos lugares europeus, depois de averbar três igualdades consecutivas na liga francesa.

Um autogolo do defesa japonês Hiroki Sakai deu vantagem ao Rennes - que contou com Raphinha a titular - aos 19 minutos, com o nipónico a falhar o corte a um cruzamento e a introduzir a bola na própria baliza.

A resposta do Marselha só chegou na segunda parte, aos 52 minutos, com o defesa croata Duje Caleta-Car a marcar de cabeça após a marcação de um pontapé de canto, e o marcador não mexeu mais até ao final do encontro.

Depois de Montpellier e Dijon, a equipa de Villas-Boas voltou a ceder um empate e está na quinta posição da Ligue 1, fora dos lugares de acesso às competições europeias, com 13 pontos. O Paris Saint-Germain lidera, com 18 pontos, seguido de Angers e Nantes, ambos com 16, e Lille, com 14.

Nos outros jogos do dia, o Estrasburgo bateu em casa o Montpellier (1-0) e o Nimes foi derrotado no seu reduto pelo Saint-Etienne (0-1).